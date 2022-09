Incidente a Salò: morto Giovanni Zilioli, 19enne di Gavardo

Un 19enne morto e tre persone ferite: è questo il terribile bilancio dell'incidente avvenuto verso le 21.40 di sabato, lungo via Europa a Salò, all'altezza di località "Le parti". La vittima è Giovanni Zilioli: il ragazzo abitava a Gavardo e, al momento dello schianto, sedeva come passeggero sull'auto guidata da un amico.

Ancora al vaglio la dinamica, sulla quale sono in corso le indagini dei carabinieri di Salò. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica. Zilioli è deceduto poco dopo l'arrivo all'ospedale di Gavardo, dov'era stato ricoverato d'urgenza in codice rosso. I feriti sono stati portati nei nosocomi di Desenzano, Gavardo e alla Poliambulanza di Brescia; nessuno di loro sembra essere in condizioni critiche.