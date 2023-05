È intervenuta anche l’eliambulanza per l’incidente stradale verificatosi a Barbarano di Salò nella mattinata di oggi, giovedì 18 maggio. Ad essere coinvolte un’auto e una moto: sul posto sono tempestivamente intervenuti i carabinieri di Salò; proprio in quegli istanti una pattuglia dei militari stava transitando lungo la Statale 45bis, che in quel tratto prende il nome di via Trento, dove è avvenuto lo schianto. Per i soccorsi sono sopraggiunte d’urgenza due ambulanze e l’elicottero del 118.

Ad avere la peggio nello schianto è stato l’uomo di 58 anni che era in sella alla moto: sbalzato sull’asfalto dopo l’impatto, avrebbe riportato seri traumi. Il 58enne non avrebbe mai perso conoscenza, ma pare lamentasse problemi respiratori. Una volta stabilizzato è stato trasferito, in elicottero, all’ospedale Civile di Brescia, per gli accertamenti del caso.

La dinamica dell’incidente, avvenuto poco dopo le 9.30, è al vaglio dei carabinieri. Pesanti le ripercussioni sul traffico: code e rallentamenti si registrano in entrambi i sensi di marcia.