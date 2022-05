Schianto tra auto poco prima dell'alba: due feriti soccorsi dai vigili del fuoco

Una 29enne e un 55enne sono finiti in ospedale poco prima dell'alba di oggi, domenica 15 maggio, a seguito di un incidente stradale che li ha visti protagonisti – loro malgrado – in via Europa a Salò, sul lago di Garda.

Per cause ancora in fase di accertamento, verso le 5.30 le loro auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con via Privata dei Castagni: l'impatto è stato violento, tanto da redente necessario – oltre a quello del 118 – anche l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Brescia. I due feriti sono stati poi affidati alle cure dei sanitari, intervenuti con un'ambulanza del Gruppo Volontari del Garda di Salò e quella dei 'colleghi' di Roè Volciano.

Sia la ragazza sia l'uomo sono stati condotti all'ospedale di Gavardo, ricoverati con lesioni serie in codice giallo (non sono in pericolo di vita). Rilievi e testimonianze sono stati raccolti da una pattuglia della polizia stradale.