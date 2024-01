Auto urta un cancello e si ribalta: uomo soccorso dall'eliambulanza

Spaventosa carambola nel pomeriggio di ieri (mercoledì 24 gennaio) lungo via Tesolo, la strada secondaria che collega Sulzano a Sale Marasino. Per cause al vaglio della polizia stradale di Iseo, un'auto con a bordo due anziani ha urtato il cancello di un'abitazione, per poi ribaltarsi su un fianco.

La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso, poco dopo le 17: sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato l'elisoccorso e un'ambulanza. Ad avere la peggio un uomo di 92 anni: è stato trasferito in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Civile di Brescia dov'è tuttora ricoverato in osservazione breve intensiva. L'89enne al suo fianco se la sarebbe cavata con traumi meno gravi: è stato trasferito alla clinica Poliambulanza in codice giallo.

Nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto nello schianto: la dinamica è ancora in fase d'accertamento da parte della Stradale, che si è occupata dei rilievi del caso, intervenuta sul posto insieme a una squadra dei vigili del fuoco.