Terribile schianto in moto: morto un ragazzo di 23 anni

Altra croce sulle strade del Bresciano. Un ragazzo di soli 23 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto. La tragedia è avvenuta verso le 17.30 a Sale Marasino, all'incrocio tra via Provinciale e via Roma.

Per cause al vaglio dei carabinieri di Chiari, sul posto per i rilievi di rito, la moto guidata dal 23enne avrebbe urtato un furgone: il giovane sarebbe stato sbalzato sull'asfalto, finendo per essere travolto da un'auto che viaggiava sull'opposta corsia. Le sue condizioni sono apparse disperate fin dagli istanti successivi all'incidente.

Per i soccorsi sono state inviate due ambulanze e l'eliambulanza: i sanitari del 118 hanno provato a lungo a rianimare il giovane, ma i tentativi sono stati - purtroppo - vani.