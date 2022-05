Si ribalta col trattore: portato in elicottero all'ospedale Civile

Brutto incidente con un trattorino tagliaerba domenica pomeriggio, in una zona impervia di Via Giacomo Matteotti (la strada panoramica) a Sale Marasino: il ferito è un 69enne che è stato ricoverato in codice rosso al Civile, trasferito d'urgenza in ospedale in elicottero per via di una frattura al bacino e un profondo taglio alla testa. Con il passare delle ore, però, una buona notizia: le sue condizioni si sono stabilizzate e non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente in curva

Tutto è successo intorno alle 15.30: il 69enne stava rientrando a casa dopo aver tagliato l'erba in un terreno vicino, di sua proprietà. Mentre scendeva da Via Mattiotti ha perso il controllo del trattorino tagliaerba, forse per un guasto meccanico. Il mezzo ha così continuato a prendere velocità, fino alla curva panoramica: è qui che, non potendo più frenare, il mezzo è stato sbalzato fuori strada. Insieme al conducente.

Un volo di diversi metri

Un volo di diversi metri sull'asfalto, che come detto gli ha procurato gravi ferite: un taglio alla testa, suturato in loco prima del trasferimento in ospedale, e una frattura al bacino che gli costerà decine e decine di giorni di prognosi (i medici in tal senso per ora non si esprimono). E' stato soccorso dall'automedica e da un'ambulanza dei volontari di Sale Marasino, mentre si attendeva l'arrivo dell'elicottero, decollato da Brescia.