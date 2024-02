Frontale auto-tir in galleria, un ferito e caos traffico: code di chilometri

Verso le 15.40 di venerdì 9 febbraio, due squadre dei pompieri del comando provinciale di Brescia sono dovute intervenire per soccorrere i feriti di un frontale tra un'auto e un camion, avvenuto sulla Sp 510 all'interno della galleria Massenzano, nel territorio comunale di Sale Marasino.



Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il 118, con un'ambulanza e un'automedica. Due le persone rimaste coinvolte nello schianto, una delle quali è stata portata all'ospedale di Ome per essere ricoverata in codice giallo; le sue condizioni non preoccupano i medici, fortunatamente.

La Provinciale è rimasta chiusa al traffico in tutti e due i sensi di marcia, per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi incidentati. Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità, con code lunghe chilometri formatesi in entrambe le direzioni.