Sfonda la recinzione della ferrovia, auto si ribalta sui binari: paura per un ragazzo

Spaventoso incidente stradale verso le 23.30 di martedì in via Chiusure a Sale Marasino, dove un'auto ha improvvisamente sbandato e – dopo aver sfondato la recinzione della linea ferroviaria – ha finito per ribaltarsi sui binari della Brescia-Iseo-Edolo.

Ancora da chiarire i motivi dell'incidente. Al volante del mezzo c'era un 25enne residente in paese: liberato dalle lamiere da una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Brescia, è stato poi portato con l'eliambulanza all'ospedale Civile; fortunatamente non è in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti di carabinieri di Marone e polizia ferroviaria.