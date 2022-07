Investita mentre torna a casa a piedi, giovane mamma muore a 37 anni

E' morta in ospedale dopo una notte di agonia la 37enne Saini Barthi, giovane madre di origini indiane residente a Gonzaga, nel Mantovano: lascia nel dolore il marito e due figli di 11 e 14 anni. Era stata ricoverata in gravissime condizioni a Suzzara dopo essere stata investita da un'auto, sabato sera intorno alle 21.30 sulla Strada provinciale 50 (nota anche come Via Allende) proprio di fronte allo stabilimento Cgh di Suzzara.

Sbalzata per diversi metri sull'asfalto

Pare che Saini Barthi stesse tornando a casa, a piedi: avrebbe cercato di attraversare la strada in un tratto poco illuminato. E' in quel momento che sarebbe transitata una Citroen C3, guidata da un 37enne: l'uomo non avrebbe visto Barthi finché ormai non era troppo tardi. Centrata in pieno dalla vettura e sbalzata per diversi metri sull'asfalto: all'arrivo dei soccorsi era già priva di sensi.

E' stato lo stesso 37enne alla guida ad allertare per primo il 112. La centrale operativa ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza, che ha poi provveduto al trasporto in ospedale. Ricoverata d'urgenza, la povera Saini Barthi è morta domenica. La salma verrà presto riconsegnata alla famiglia per la sepoltura. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, ma non ci sarebbero ormai dubbi sulla dinamica.