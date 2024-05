Investito da un'auto: giovane in gravi condizioni al Civile di Brescia

Oggi, sabato 11 maggio, una persona di circa 30 anni è stata investita da un'auto a Sabbioneta (Mn) ed stata portata d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia, dopo essere stata soccorsa dai sanitari del 118, sopraggiunti sul posto con un'ambulanza, un'auto medica e l'elisoccorso decollato da Brescia.

L'incidente è avvenuto verso mezzogiorno lungo via della Porta. Le dinamica e la cause sono ancora al vaglio dei carabinieri di Viadana, intervenuti con una pattuglia per raccogliere rilievi e testimonianze.