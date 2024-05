Giovane operaia travolta sulle strisce pedonali: è in pericolo di vita

È considerata ancora in pericolo di vita la giovane operaia, 33 anni, ricoverata in terapia intensiva al Civile di Brescia per le conseguenze del brutto incidente in cui è rimasta coinvolta, sabato mattina a Sabbioneta, nel Mantovano. La donna, poco prima di mezzogiorno, era stata investita da un'auto – una Ford Focus – mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, in Via della Porta.

Gravi traumi alla testa

Il conducente della vettura, 38 anni e residente in paese, si è fermato e ha subito chiamato i soccorsi: la ferita è stata soccorsa che era già priva di sensi, rianimata dai sanitari di ambulanza e automedica e poi trasferita d'urgenza al Civile, ricoverata in codice rosso. Qui è ancora ricoverata, con riserva di prognosi e, purtroppo, non ancora fuori pericolo. A destare maggior preoccupazione sono i traumi alla testa che avrebbe riportato.

La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Viadana, a cui sono stati affidati i rilievi. Il 38enne alla guida della Ford Focus, come da prassi, è stato sottoposto ad alcol test: è risultato negativo. Ai militari l'uomo avrebbe riferito di non aver visto la ragazza fino all'ultimo, forse perché in quel momento accecato dal sole.