Provoca un incidente, ferisce una donna e scappa: rintracciato in poche ore

Il cerchio si è chiuso in fretta: grazie alle telecamere e alle preziose informazioni fornite dai testimoni, l’uomo che ha provocato un incidente sulla Statale 237 del Caffaro, per poi rimettere in moto il furgone e scappare, è stato rintracciato dagli agenti della polizia locale della Valsabbia.

Si tratta di un 51enne: dovrà rispondere di fuga e omissione di soccorso. Nello schianto, avvenuto verso le 12.15 di ieri (lunedì 8 gennaio) a Sabbio Chiese, è infatti rimasta ferita una donna di 58 anni: era al volante dell’utilitaria colpita dal furgone.



Stando ai primi accertamenti effettuati dagli agenti, il furgone avrebbe sbandato e poi invaso l’opposta corsia mentre viaggiava in direzione Vestone, finendo per urtare la fiancata della Fiat Panda guidata dalla 58enne. Il finestrino dell’auto è andato in frantumi dopo l’impatto e la donna ha riportato lesioni lievi: soccorsa dai volontari di Vestone, sopraggiunti a bordo di un'ambulanza, è stata poi accompagnata all’ospedale di Gavardo per le medicazioni del caso (il ricovero è avvenuto codice verde).

Sul luogo dell’incidente è arrivata in pochi minuti una pattuglia della Locale: dopo essersi occupati dei rilievi e aver raccolto le testimonianze, i poliziotti si sono messi al lavoro per rintracciare il veicolo ‘pirata’ e il suo conducente. Come detto, le ricerche si sono concluse in poche ore: già nel primo pomeriggio il 51enne si sarebbe presentato al comando per raccontare la sua versione e ammettere le sue responsabilità.