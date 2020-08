Si schianta in moto contro un pullman: è grave in ospedale

Grave incidente nella prima mattinata di venerdì tra Vobarno e Sabbio Chiese, lungo la Strada Provinciale IV: per cause ancora da accertare, una moto si è schiantata contro un pullman. La chiamata al 112 è scattata poco dopo le 8.30, in codice rosso.

Tempestiva la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenute due ambulanze, mentre da Brescia si è alzato in volo l’elisoccorso. A preoccupare, fin dai primi istanti, sono state le condizioni del biker. Dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasferito (in eliambulanza) al Civile di Brescia. Le sue condizioni sarebbero critiche.

Nessun ferito tra i passeggeri del bus. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della Polizia locale della Valsabbia: non si esclude il coinvolgimento di un terzo veicolo.