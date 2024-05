Auto esce di strada e si schianta nel torrente: miracolosamente illeso l’uomo alla guida

Nel primo pomeriggio di mercoledì 8 maggio un’auto è uscita di strada mentre viaggiava lungo via Del Bosco, una strada secondaria che collega Sabbio Chiese a Edolo. A seguito della sbandata, l’auto è piombata nel torrente sottostante, dopo un volo di diversi metri, finendo ruote all’aria. Una dinamica spaventosa, ma - fortunatamente - senza gravi conseguenze per l’uomo che era al volante: è uscito da solo, e miracolosamente illeso, dall’abitacolo.



Scattata la chiamata ai soccorsi, sul posto è intervenuta una pattuglia dell’aggregazione di polizia locale della Valsabbia, ma non si sarebbe reso necessario l’intervento dell’ambulanza. Al vaglio degli agenti le cause dell’incidente in cui non sarebbero rimasti altri veicoli. Resta da capire per quale motivo l’uomo abbia perso il controllo dell’utilitaria che è precipitata nel fiume dopo un volo di diversi metri.