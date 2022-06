Pauroso incidente: schianto su un'auto in sosta, poi si ribalta sul marciapiede

Momenti di apprensione, mercoledì mattina a Sabbio Chiese, per le sorti di un uomo di 81 anni che, a bordo di una Volkswagen Golf, è stato protagonista di un bruttisimo quanto pericoloso incidente. Lo schianto ha attirato l'attenzione di molti passanti e degli avventori di un bar situato a pochi metri di distanza.

La dinamica di quanto successo, intorno alle 8.50 in via Silvio Moretti, è ancora al vaglio della polizia locale della Valle Sabbia, intervenuta per i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, l'81enne avrebbe improvvisamente perso il controllo della macchina, andando a urtare un veicolo parcheggiato lungo la centralissima strada. A seguito dell'impatto, la Golf si è completamente capovolta, finendo la sua corsa ruote all'aria a ridosso del marciapiede.

Sul posto, oltre agli agenti della Locale, sono intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza dei volontari di Odolo. Non si esclude che all'origine dell'incidente ci sia un improvviso malore. Dopo le prime cure, l'81enne è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Gavardo: avrebbe riportato seri traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.