Auto sbanda, esce di strada e travolge i cartelli stradali

Tanta paura, ma per fortuna nessun ferito, a seguito del brutto incidente stradale avvenuto a Sabbio Chiese nella giornata di ieri, sabato 21 ottobre.

Per cause ancora da chiarire – dall'asfalto bagnato alla velocità elevata, nessuna ipotesi è esclusa – un'auto ha sbandato lungo via Provinciale, schiantandosi contro il pendio a lato della carreggiata, prima di finire la sua corsa 'impazzita' di traverso alla strada.

Una dinamica spaventosa, ma le persone presenti nell'abitacolo se la sono cavata solo con un grande spavento. Disagi al traffico a causa del veicolo che ha bloccato una corsia: per la gestione della viabilità e i rilievi di rito sono intervenuti i carabinieri e una pattuglia della Polizia Locale di Valle Sabbia.

