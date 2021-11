Auto sbanda in galleria e si ribalte più volte: un ferito e traffico paralizzato

Spaventoso incidente in galleria a Sabbio Chiese. Lo schianto è avvenuto martedì 2 novembre sulla Provinciale 79, nell’ultimo tunnel in direzione Sabbio per chi arriva dalla Val Gobbia.

Alla guida dell’auto un 42enne di Lumezzane, che ha riportato solo lievi ferite. L'uomo stava scendendo da Odolo, quando – all’ingresso del tunnel – ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare, uscendo dalla carreggiata.



Fortunatamente nessun altro veicolo è stato coinvolto: l’auto ha però colpito un tombino a lato della strada, salendo poi sul marciapiede e ribaltandosi più volte. Il traffico è rimasto paralizzato oltre un'ora, per permettere i soccorsi e la rimozione del mezzo.