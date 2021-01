Tragico schianto tra due auto: un morto, grave un ragazzo

Ancora sangue sulle strade del Bresciano. A poche ore dal drammatico schianto costato la vita a Felice Castelnovi, 69enne di Berzo Inferiore, un uomo di 48 anni è morto in un incidente avvenuto a Rudiano, poco prima delle 8 di venerdì mattina.

Stando alle prime informazioni trapelate, l’uomo stava precorrendo via Brescia al volante della sua auto che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un’altra macchina guidata da un 19enne. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo al 48enne bresciano, originario di Orzinuovi. È stato estratto dalle lamiere accartocciate del veicolo dai Vigili del Fuoco di Brescia, ma per lui non ci sarebbe stato più nulla da fare.

Anche il ragazzo è rimasto intrappolato nell’abitacolo: una volta liberato, è stato affidato ai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze e dell’elisoccorso. Dopo le prime cure, è stato trasportato, in eliambulanza, alla Poliambulanza di Brescia. Avrebbe riportato gravi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della Polizia Stradale di Iseo, che si sta occupando dei rilievi di rito.