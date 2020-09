Cade dalla bici, batte la testa sull'asfalto: ragazzina soccorsa dall'eliambulanza

Brutto incidente in bicicletta per una ragazzina di 13 anni: dopo aver perso il controllo del mezzo, è rovinosamente caduta a terra. È successo poco prima delle 13 di martedì in via piazza Loggia a Rudiano, poco distante dalla casa dove la 13enne vive con la famiglia. Pare che l'adolescente fosse da poco uscita da scuola e stesse appunto rincasando per pranzo.

La ragazzina non avrebbe mai perso conoscenza, ma avrebbe violentemente battuto la testa sull'asfalto. Inizialmente per lei si è temuto il peggio, dato che la 13enne era in stato confusionale, e sul posto è stato inviato anche l'elisoccorso, partito da Brescia. L'allarme sarebbe rientrato dopo il ricovero in ospedale, al Civile, che è avvenuto in codice giallo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri di Rudiano, che sono intervenuti sul posto insieme a tre ambulanze e, appunto, all'elisoccorso. Stando alle prime informazioni trapelate, la 13enne avrebbe fatto tutto da sola: pare escluso, quindi, il coinvolgimento di altri veicoli.