Rovinosa caduta per un ciclista: in ospedale in codice rosso

Stava pedalando quando all'improvviso è caduto, procurandosi gravi ferite. È successo questa mattina, prima delle 8:00, lungo la Strada Gardesana nel territorio comunale di Salò. Lo sfortunato protagonista è un ciclista di 41 anni del quale non sono state diffuse le generalità.

Per cause ancora da chiarire, l'uomo sarebbe caduto dalla sua bicicletta, con la quale stava percorrendo la via Gardesana, senza il coinvolgimento di altri mezzi. Se inizialmente le sue condizioni non hanno destato preoccupazione, una volta giunti sul posto i sanitari a bordo dell'ambulanza dei Volontari dell'Anc Valle del Chiese il caso è stato rubricato come "codice rosso". Chiesto l'intervento dell'eliambulanza, il ciclista è stato trasportato al Civile di Brescia per le cure del caso.