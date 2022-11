Ubriaco, si schianta con l'auto contro una casa: grave ragazzo

E' ricoverato al Civile di Brescia il giovane di 33 anni che mercoledì sera è stato protagonista, suo malgrado, di un brutto incidente stradale a Malavicina di Roverbella, nel Mantovano. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, a cui sono stati affidati i rilievi, poco prima delle 22.30 avrebbe perso il controllo della sua Bmw fino a sbandare e schiantarsi contro il muro di una casa, sul ciglio della strada.

Ricoverato in codice rosso

Il 33enne sarebbe sceso dall'auto in completa autonomia, allertando anche i soccorsi: in pochi minuti però le sue condizioni si sono rapidamente aggravate, forse a causa di traumi interni, e dunque è stata allertata l'eliambulanza.

Intubato e stabilizzato, è stato trasferito d'urgenza al Civile dove è stato ricoverato in codice rosso. La prognosi è riservata e non è ancora stato dichiarato fuori pericolo. Sul posto anche l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Porto Mantovano. Dai primi approfondimenti il 33enne sarebbe stato ubriaco alla guida.