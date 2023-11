Attraversa sulle strisce pedonali: ragazzo investito da un’auto

Investito da un’auto mentre attraversava via Pasubio, sulle strisce pedonali, a poca distanza dalla piscina di Rovato. È quanto accaduto a un ragazzo di 22 anni nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 13 novembre. Per il giovane si è temuto il peggio e la chiamata ai soccorsi è scattata, verso le 18.30, in codice rosso. Sul posto sono arrivate a sirene spiegate un’automedica e un’ambulanza dei volontari di Bornato.



Sbalzato sull’asfalto dopo l'impatto, il 22enne avrebbe riportato traumi e contusioni, ma non avrebbe mai perso i sensi. Dopo le prime cure prestate in loco, è stato trasferito alla clinica Poliambulanza di Brescia: il ricovero è avvenuto in codice giallo, se la caverà.



La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale di Rovato: stando a una prima ricostruzione, il 22enne era già sulle strisce quando è sopraggiunta l’auto.