Schianto frontale in mezzo alle case: veicoli distrutti e due feriti

Potrebbe esserci una mancata precedenza all’origine dell’incidente stradale di venerdì mattina in Via Caduti del Lavoro a Rovato, all’incrocio con Via Patrioti, zona residenziale non lontano dal cimitero. Sono due i veicoli coinvolti nello schianto frontale-laterale: una Peugeot e una Dacia, andate in gran parte distrutte.

Due le persone a bordo, due uomini di 40 e 60 anni, che per fortuna hanno riportato solo lievi ferite: uno dei due è stato medicato sul posto, l’altro ricoverato in codice verde all’ospedale di Chiari, trasferito a bordo di un’ambulanza dei volontari di Bornato.

L’incidente poco dopo le 10: l’esatta dinamica dell’accaduto è al vaglio degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi. A seguito della gran botta, la Peugeot è stata sbalzata in mezzo alla carreggiata, mentre la Dacia è finita contro il muretto esterno di un’abitazione.