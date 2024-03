Malore al volante, auto sale sul marciapiede: schianto a pochi metri dal bar

Una 20enne residente in paese, ma originaria del Kosovo, è stata vittima di un malore improvviso mentre si trovava al volante della sua Volkswagen Golf, malore al quale è seguito un incidente stradale che – verso le 13 di mercoledì 6 marzo – ha destato non poca preoccupazione lungo via Bonomelli a Rovato.

La ragazza stava attraversando la rotonda all'incrocio con via Spalenza e via Solferino. Tuttavia, anziché seguire la strada, l'auto ha proseguito dritta, salendo sul marciapiede e schiantandosi contro il muro del patronato del Caf. Fortunatamente, nessun altro è rimasto coinvolto nel sinistro, nonostante la via sia frequentata da numerosi pedoni: a pochi metri di distanza ci sono anche i tavolini di un bar. A fianco della 20enne c'era invece il compagno, che ha poi raccontato la dinamica ai carabinieri della locale stazione.

I Vigili del fuoco di Chiari e Palazzolo sono intervenuti prontamente per liberare la ragazza intrappolata nell'abitacolo, mentre i militari si sono occupati dei rilievi del caso. Fortunatamente per la 20enne, le lesioni sono limitate alle gambe e non risultano grave. È stata portata all'ospedale di Chiari per ricevere tutte le cure necessarie.