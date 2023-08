Incidente da ubriaco, prende i documenti e gli cade la cocaina

Ubriaco alla guida, in tasca 5 dosi di cocaina: è finito in ospedale - per fortuna niente di grave - ma non prima di essere stato denunciato. È successo martedì pomeriggio in Via Bargnana a Rovato: poco prima delle 15, un 39enne di origini marocchine e residente a Bergamo ha perso il controllo, in curva, della sua Fiat Panda, fino a schiantarsi con il guardrail.

La cocaina insieme ai documenti

All'arrivo degli agenti della Polizia Locale, è successo l'incredibile: visibilmente ubriaco, si sarebbe dimenticato di avere con sé la droga, e senza volerlo l'ha mostrata ai poliziotti quando questi gli hanno chiesto i documenti. Verificato anche il suo tasso alcolemico al di sopra del limite di legge, è stato denunciato, oltre che segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.

Parecchio danneggiata la sua auto, portata via con il carro attrezzi, ma ferito anche il conducente: al termine degli accertamenti di rito, è stato accompagnato in ospedale a Chiari (ricoverato in codice giallo) da un'ambulanza dei volontari di Trenzano.