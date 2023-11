Schianto auto-moto: motociclista trasportato al Civile con le costole rotte

Verso mezzogiorno di ieri, mercoledì 8 novembre, un motociclista di 53 anni ha riportato gravi traumi al torace e la frattura di alcune costole dopo essersi scontrato con la sua moto contro un'auto. Lo schianto è avvenuto a Rovato, lungo la Sp11, all'altezza di una rotonda nella frazione di Mercurio. La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale della cittadina franciacortina, arrivata sul posto con una pattuglia per i rilievi di routine.

I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, con un'ambulanza dei volontari di Bornato e un'automedica intervenute immediatamente. Il motociclista, residente a Cazzago San Martino, non ha perso conoscenza ma ha riportato gravi traumi al torace. È stato trasferito al Civile di Brescia e successivamente ricoverato in codice giallo. La prognosi è di almeno 20 giorni, ma si riprenderà.