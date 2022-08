Si ribalta con l'auto in centro al paese: la conducente prende e se ne va

Non ci vorrà molto prima che venga individuata. Dovrà dare delle spiegazioni: non tanto per l'incidente - la sua auto si è ribaltata, finita con le ruote all'aria: poteva andarle anche peggio - ma per il motivo per cui se ne sarebbe andata senza aspettare i soccorsi e le forze dell'ordine. E' successo lunedì pomeriggio a Rovato, intorno alle 17 nella zona di Via Silvio Bonomelli, in pieno centro al paese.

Ribaltata con la Mercedes

La donna - che dovrebbe avere circa 40 anni e abitare proprio a Rovato - avrebbe perso il controllo della sua auto, una Mercedes Gla, tra una curva e uno spartitraffico, finendo appunto per ribaltarsi prima su un fianco e poi con le ruote verso il cielo. Non senza colpire (e abbattere) alcuni cartelli stradali e un palo della luce.

In tanti hanno assistito all'incidente. Testimoni avrebbero riferito di aver visto la conducente allontanarsi dopo il sinistro. Questo perché forse spaventata, oppure sotto shock per quanto accaduto. Sta di fatto che all'arrivo dei soccorsi si era già allontanata: sul posto un'ambulanza dei volontari di Adro, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale per i rilievi.