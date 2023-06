Ragazzina travolta da un'auto sulle strisce: è gravissima

Travolta da un'auto sotto gli occhi delle amiche, un ragazzina di soli 12 anni ora lotta in un letto di rianimazione pediatrica del Civile di Brescia. A Coccaglio, paese della Franciacorta dove l'adolescente vive da sempre, sono ore di angoscia e di preghiera. Le condizioni della 12enne sono apparse gravissime fin dagli istanti successivi al terribile incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri (giovedì 8 giugno) in via Rudone a Rovato.

All'arrivo dei sanitari del 118 la ragazzina era priva di sensi: intubata e stabilizzata sul posto, è stata poi trasferita in elicottero nel nosocomio cittadino e la prognosi è ancora riservata.

Stando a una primissima ricostruzione - gli accertamenti della polizia stradale di Chiari sono ancora in corso -, la ragazzina stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è stata colpita in pieno da un Dacia Duster: sbalzata sulla corsia opposta e poi violentemente caduta sull'asfalto, avrebbe riportato gravissimi traumi. Sotto shock le amiche, che avevano appena raggiunto l'altro lato di via Rudone: la 12enne era appena uscita dal McDonald's di Rovato dove si era era recata insieme ad alcune compagne per festeggiare la fine delle lezioni scolastiche.

Il conducente del suv non si sarebbe accorto della presenza della 12enne sulle strisce pedonali, per cause al vaglio della Stradale, finendo per travolgerla. La macchina è stata sequestrata e l'automobilista sottoposto agli esami per accertare l'eventuale assunzione di alcol o droga, che hanno dato esito negativo. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche i filmati delle telecamere della zona.