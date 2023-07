Schianto tra mezzi pesanti, uno perde il carico: traffico in tilt

Mattinata di passione, quella di oggi (martedì 18 luglio) lungo l’autostrada A4: un incidente che ha coinvolto tre mezzi pesanti ha provocato non pochi disagi al traffico. Lo schianto, poco prima delle 5, nel tratto tra Rovato e Palazzolo, in direzione di Milano: stando alle prime informazioni trapelate, tre mezzi pesanti si sono scontrati in terriorio di Erbusco, bloccando - di fatto- tutta la carreggiata. Uno dei camion avrebbe anche perso il carico che si è riversato sulle corsie.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiari e Brescia, oltre a 4 ambulanze arrivate da Rovato, Ospitaletto e Adro. Il bilancio è di tre feriti: sono stati tutti portati in ospedale (a Chiari , al Civile e alla Poliambulanza di Brescia) per gli accertamenti del caso, ma non sarebbero in gravi condizioni. Per oltre due ore, nel tratto interessato dall’incidente, si sono registrati rallentamenti e code.