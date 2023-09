Schianto in moto contro un albero: ragazzo muore sul colpo

Una giovane vita spezzata in pochi drammatici istanti. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 settembre, un ragazzo di soli 19 anni è morto in un tragico incidente stradale avvenuto a Rovato. Avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della moto mente percorreva via Bocchetto, forse per via della velocità eccessiva. Poi lo schianto, tremendo, contro un albero che costeggia la strada che porta in località Sant’Anna.

La tragedia poco dopo le 17: sul posto sono intervenute due ambulanze e pure l’elisoccorso decollato da Brescia. Gli sforzi dei sanitari sono stati inutili, purtroppo: per il 19enne non c’è stato più nulla da fare. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale di Rovato che stanno effettuando i rilievi e raccogliendo le testimonianze.