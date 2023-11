Folle fuga nel centro del paese, poi lo schianto contro un’auto: era senza patente

Inseguimento da film nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 novembre, nel centro di Rovato. Una Bmw è fuggita dalla polizia locale percorrendo corso Bonomelli, la principale via del paese, a folle velocità, inanellato manovre pericolosissime.

L’uomo al volante - un 29enne tunisino con diversi precedenti alle spalle e privo della patente di guida - avrebbe cercato di seminare la pattuglia che lo tallonava effettuando sorpassi pericolosissimi e pure prendendo contromano diverse rotatorie. Un’evasione terminata in via Poffe, quando la Bmw si è schiantata contro una Renault Scenic a bordo della quale viaggiava una coppia: marito e moglie sono rimasti lievemente feriti nell’incidente.

Il 29enne avrebbe provato a fuggire a piedi, ma è stato fermato dagli agenti, perquisito e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e anche per detenzione ai fini di spaccio, dato che addosso aveva una modica quantità di droga. Dovrà anche rispondere di lesioni e guida senza patente: non aveva infatti mai conseguito la licenza di guida. Processato per direttissima nelle scorse ore, per lui si sono aperte le porte del carcere.