È il 19enne Daniele Lamberti la vittima del terribile incidente in moto avvenuto a Rovato verso le 17 di ieri, mercoledì 20 settembre.

La dinamica

Il giovane, residente in paese, avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo della sua Ktm forse per via della velocità eccessiva, dopo aver superato un'auto lungo via Bocchetto. Poi lo schianto, tremendo, contro un albero che costeggia la strada che porta in località Sant’Anna.

Per i soccorsi, sul posto sono intervenuti due ambulanze e l'elisoccorso decollato da Brescia. Gli sforzi dei sanitari sono stati inutili, purtroppo: il 19enne è morto sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono poi arrivati anche i familiari e gli amici di Daniele. Disperati i genitori, di casa nella frazione Sant'Anna: piangono la morte del loro unico figlio.