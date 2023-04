Tragico frontale in tangenziale: morto automobilista, traffico in tilt

Tragico frontale sulla tangenzialina che da Rovato conduce a Coccaglio. Verso le 15.30, un camion e una station wagon si sono scontrati all'altezza del sottopasso che oltrepassa la linea ferroviaria.



I due mezzi viaggiavano in direzione opposta. E' stato un impatto terribile, che non ha lasciato scampo al conducente dell'auto (non ancora identificato). Il camionista è stato portato in ospedale al Sant'Anna di Brescia; non è grave.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Brescia e Chiari, mentre per i rilievi e la gestione del traffico sono intervenuti gli agenti della Stradale di Boario e di Chiari. La strada è stata chiusa momentaneamente per permettere i soccorsi: in breve tempo si sono formati oltre 2 km di coda.