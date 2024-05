Maxi carambola tra auto e camion: due donne soccorse in codice rosso

Verso le 13.15 di oggi (lunedì 13 maggio) due auto e un camion sono rimasti coinvolti in un incidente che si è verificato lungo l’autostrada A35, in territorio di Rovato. Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di un violento tamponamento avvenuto in direzione di Milano.



I soccorsi sono scattati in codice rosso: la centrale operativa del numero unico per le emergenze ha inviato un’automedica e un’ambulanza, oltre a una squadra dei vigili del fuoco. Per fortuna, l’allarme è rientrato dopo l’arrivo dei sanitari del 118: due donne di 35 anni sono state portate in ospedale per alcuni accertamenti, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.



Contenute le ripercussioni sulla viabilità: si sono registrati rallentamenti durante le fasi di soccorso e di rimozione dei veicoli coinvolti, ma il traffico è tornato scorrevole in breve tempo.