L'auto vola giù dalle scale, sfioratala tragedia lunedì pomeriggio a Rovato: per fortuna il mezzo, una Opel Corsa, si è fermato in bilico sull'asfalto, sospeso a metà ma fermo sulle sue posizioni. E nessuno si è fatto male. Tutto è successo intorno alle 16.45, quando gli agenti della Polizia Locale sono stati allertati per quanto stava accadendo.

Sfiorato il disastro

A dare l'allarme lo stesso proprietario del veicolo, in quel momento in compagnia di moglie e figli. Arrivati sul posto, gli agenti guidati dalla comandante Silvia Contrini hanno trovato la vettura già ferma sulle scale: secondo quanto ricostruito, l'auto si è “sganciata” mentre era parcheggiata sulla breve discesa di Via Montebello, forse per un guasto meccanico o una dimenticanza.

Ha proseguito poi la sua corsa fino all'imbocco del collegamento con la via principale del paese. Chissà cosa sarebbe successo se non si fosse fermata: sarebbe potuta arrivare fino a Corso Bonomelli, in quel momento molto frequentato da veicoli e pedoni.