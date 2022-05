Scontro tra mezzi, il furgone si ribalta: morto sul colpo il conducente

C'è forse un sorpasso azzardato all'origine del drammatico incidente che questa mattina è costato la vita a un uomo. Lo schianto è avvenuto attorno alle 8:00 a Rovato, lungo via XXV Aprile, all'altezza della Idrosanitaria Fratelli Chiari. Coinvolti quattro mezzi, ma due erano parcheggiati all'esterno del negozio.

Stando alle primissime ricostruzioni, ancora da confermare, lo scontro tra un'automobile - una Range Rover grigio chiaro - e un furgone - Renault di colore bianco - potrebbe essere avvenuto a causa di un sorpasso. L'auto che avrebbe compiuto la manovra avrebbe urtato il furgone che, piombando sui due veicoli parcheggiati, si sarebbe ribaltato, finendo ruote all'aria.

Il conducente del furgone sarebbe morto sul colpo. Feriti altri due automobilisti, uno sarebbe in gravi condizioni e sarebbe stato prelevato dall'eliambulanza levatasi in volo da Bergamo. Le ripercussioni sul traffico della mattina, lungo una via molto battuta, sono state pesanti, con l'arteria che è stata chiusa a lungo in entrambe i sensi di marcia. Sul posto, per i rilievi e il recupero dei mezzi, Polizia Locale e carabinieri di Rovato e Vigili del Fuoco.