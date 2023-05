Terribile schianto camion-furgone: un ferito intrappolato tra le lamiere

Un grave incidente si è verificato poco prima delle 11 di oggi, mercoledì 3 maggio, lungo l'autostrada A35, in territorio di Rovato. Stando alle prime informazioni trapelate, un mezzo pesante e un furgone si sono scontrati – per cause al vaglio della polizia stradale di Chiari – mentre viaggiavano verso Milano.

Un impatto violento: ad avere la peggio sarebbe stato l'uomo di 43 anni alla guida del furgone. Rimasto intrappolato tra le lamiere accartocciate del veicolo, è stato estratto dai vigili del fuoco di Brescia e poi affidato all'equipe medica dell'elisoccorso del 118. Stabilizzato sul posto, è stato infine trasportato - a bordo dell'elicottero - alla clinica Poliambulanza di Brescia.

Non si registrano disagi per le viabilità , anche se la prima e la seconda corsia di marcia sono state chiuse al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi.