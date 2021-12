Il cane la trascina in mezzo alla strada, donna viene travolta da un'auto

Era uscita per fare una semplice passeggiata, invece si è ritrovata ricoverata in ospedale in codice giallo. Brutta disavventura per una donna di 57 anni che, questa mattina, è stata travolta da un’auto in via Franciacorta a Rovato.

L’incidente è successo intorno alle 11: la 57enne, residente del luogo, stava camminando con a guinzaglio il suo cane, quando è stata trascinata dall’animale al centro della carreggiata. Proprio in quel momento stava transitando un’utilitaria, che non è riuscita ad evitarne l’impatto.

Subito sono stati chiamati i soccorsi: sul posto sono giunte due ambulanze, insieme alla polizia locale, la quale sta indagando sull’accaduto. La donna è stata portata all’ospedale di Chiari, dov’è stata ricoverata in codice giallo. Al momento le sue condizioni non sembrerebbero gravi.