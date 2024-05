Imprenditore e padre di famiglia: il dramma di Rosario, morto in bicicletta

Era molto conosciuto e stimato Rosario Ferandi, 77 anni, morto in ospedale per le conseguenze dell’incidente stradale in cui era rimasto coinvolto sabato pomeriggio a Prevalle: si è spento al Civile poco prima delle 20. Da sempre a Vallio Terme, era lo storico patron del gruppo Ferandi, quartier generale a Vallio e sede operativa a Puegnago, holding fondata ancora nel 1963 e specializzata nei settori dell’edilizia, attività di cava, produzione e distribuzione di calcestruzzi. La salma rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria, lunedì si dovrebbe decidere per l’autopsia: al termine sarà affidata alle onoranze funebri Aurora di Gavardo. Ferandi lascia nel dolore la moglie Bruna, le figlie Luisa, Maria e Alessandra, il figlio Attilio.

L’incidente

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Nuvolento, intervenuti per i rilievi, Ferandi era in sella alla sua bici da corsa Carrera quando, mentre percorreva la Gavardina all’incrocio con Via Feniletti a Prevalle, si è schiantato con un’Audi Q5 guidata da un ragazzo di 31 anni di Nuvolera. Sbalzato dalla sella, il 77enne inizialmente si era ripreso ma poi si è accasciato a terra, in arresto cardiaco. Subito allertati i soccorsi, Ferandi è stato rianimato da un’infermiera e da un tecnico ospedaliero di passaggio: è stato poi intubato dai sanitari di automedica e di un’ambulanza del Van di Nuvolento, infine trasferito d’urgenza al Civile in elicottero.

Il ricordo

Ricoverato in Rianimazione, in codice rosso, qui è stato sottoposto a un’operazione chirurgica urgente, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. In serata è arrivata la ferale notizia, poi diffusasi rapidamente in tutto il paese e oltre. Così lo ricorda Floriano Massardi, vicesindaco di Vallio e consigliere regionale: “Rosario non era solo un amico, ma quasi un padre e un compagno di tante feste, dove la sua presenza illuminava ogni momento. Ricordo Rosario per il suo spirito generoso, la sua gioia di vivere e la sua straordinaria capacità di unire le persone. Che la sua memoria possa essere una fonte di conforto e ispirazione per tutti noi. In questo momento di profonda tristezza, mi stringo alla famiglia, offrendo il mio affetto, la mia gratitudine e la mia vicinanza”.