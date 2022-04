Travolta da un ragazzino in scooter, donna muore in ospedale

E' morta a tre settimane dall'incidente la 73enne Rosangela Guzza, travolta e investita da uno scooter mentre attraversava la strada in bicicletta, lungo la Sp345 a Sarezzo: ricoverata d'urgenza in ospedale, sembrava avesse superato il peggio. Tanto che dal Civile era stata trasferita alla clinica Maugeri di Lumezzane per la riabilitazione. Poi il repentino peggioramento: è morta giovedì mattina.

Come da prassi, la salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori eventuali accertamenti. Rosangela Guzza, residente proprio a Sarezzo, lascia nel dolore il marito Luigi e due figli. La mattina dell'incidente, tra le 8 e le 8.30, stava attraversando la Provinciale in un tratto dove però non ci sono le strisce pedonali.

La mattina dell'incidente

E' bastato un attimo per essere travolta dallo scooter di un ragazzino di appena 17 anni, ora indagato per omicidio stradale. La donna è stata scaraventata a terra, soccorsa sul posto e poi trasferita in codice rosso al Civile: ha riportato diverse fratture e una prognosi pesante, ma sembrava ormai fuori pericolo. Fino al tragico epilogo di giovedì. I rilievi erano stati affidati alla Polizia Locale intercomunale. Il giovane era stato sottoposto ai test di alcol e droga: era risultato negativo a entrambi.