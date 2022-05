Auto abbatte un palo della luce, poi si schianta contro un muro: ferito un ragazzo

È uscito di strada schiantandosi contro un muro e abbattendo un palo della luce. La sua auto è stata completamente distrutta dal devastante impatto, mentre lui avrebbe riportato numerosi traumi e ferite ed è stato trasferito, a bordo di un'autolettiga, alla Poliambulanza di Brescia. L'automobilista - un 31enne - non avrebbe mai perso conoscenza, e non sarebbe in pericolo di vita, anche se il ricovero è avvenuto in codice rosso.

Lo schianto nella notte tra domenica e lunedì, a Roncadelle. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, il 31enne avrebbe perso il controllo della sua auto mentre percorreva via Martiri della Libertà, finendo per schiantarsi contro un palo e un muro. Il forte boato è stato avvertito dai residenti: svegliati nel cuore della notte, si sono affacciati alle finestre per capire cose stesse accadendo.

Le cause all'origine dell'incidente sono da accertare, ma pare che il 31enne abbia fatto tutto da solo. Come da prassi, dopo il ricovero in ospedale, è stato sottoposto agli esami per accertare l'eventuale presenza di alcol o droghe nel sangue.