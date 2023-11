Raffica di incidenti in pochi chilometri: caos traffico in Tangenziale

Mercoledì mattina di passione in Tangenziale Sud: a causa di tre incidenti che si sono verificati a pochi metri di distanza, tutti nel territorio di Roncadelle, si registrano code e rallentamenti soprattutto in direzione della città.

A causare i maggiori disagi è stato un maxi-tamponamento avvenuto verso le 9 all’altezza del negozio Decathlon: stando alle prime informazioni trapelate, sarebbero 5 le auto coinvolte. Sul posto sono state inviate un’ambulanza e un’automedica: non ci sarebbero feriti gravi, solo una persona è stata accompagnata in ospedale, al Sant’Anna, per alcuni accertamenti.

Rilievi e viabilità sono affidati alla polizia stradale di Brescia. Gli incidenti hanno inevitabilmente avuto pesanti ripercussioni sul traffico: segnalate code di diversi chilometri in direzione del centro di Brescia.