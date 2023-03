Spaventoso incidente in tangenziale: due feriti in ospedale

Spaventoso incidente stradale verso le 18.30 di domenica 5 marzo, lungo la tangenziale Sud all'altezza di Roncadelle.

Per causa ancora da accertare, un minivan e una Fiat 500 si sono scontrati poco prima dello svincolo per Ospitaletto, Travagliato e il raccordo per l'A35, in direzione ovest. Un impatto davvero devastante per il minivan, che si è schiantato frontalmente contro il lato guidatore dell'utilitaria.

Per i soccorsi sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del Comando provinciale di Brescia e quattro ambulanze del 118. Tre le persone coinvolte: una 36enne, un 63enne e una 69enne. Nessuna sembra essere in gravi condizioni: si segnalano due ricoveri, uno in codice giallo all'ospedale Civile e uno per semplici accertamenti alla Poliambulanza di Brescia.



Per consentire i soccorsi, le due corsie principali della Provinciale 11 (quelle che portano al Lago d'Iseo) sono state chiuse al traffico e i veicoli sono stati fatti transitare sulla corsia dello svincolo: inevitabili le code e i rallentamenti.