Travolta sulle strisce, sbalzata sull’asfalto: grave una ragazza

Falciata da un'auto, mentre attraversava sulle strisce pedonali e poi sbalzata sull’asfalto: avrebbe battuto il volto e la testa e per lei si sarebbe temuto il peggio per interminabili minuti. Vittima dell’incidente, avvenuto a Roncadelle verso le 14 di ieri (venerdì 8 marzo) è un ragazza di 25 anni: è stata soccorsa in codice rosso e poi trasferita in ambulanza al Civile di Brescia. La giovane, studentessa della facoltà di medicina, avrebbe riportato numerosi e gravi traumi: non sarebbe in pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale di Roncadelle, che si è occupata dei rilievi, la ragazza stava attraversando via Vezzoli sulle strisce pedonali, quando è stata colpita in pieno da una Toyota Yaris. Il conducente, un 50enne di casa a Roncadelle, l’avrebbe vista solo all’ultimo minuto e avrebbe disperatamente provato ad evitare l’impatto, senza però riuscirci. L’uomo, sotto shock dopo l’incidente, è risultato negativo agli esami per accertare l’eventuale assunzione di alcol. Per i soccorsi sono intervenute un’ambulanza della Croce Verde di Ospitaletto e un’automedica.