Investita in bici, ragazza 'vola' sull'asfalto: traffico paralizzato

Traffico in tilt sulla centralissima via Martiri della Libertà a Roncadelle, per un incidente stradale che ha visto protagonista, suo malgrado, una ragazza di 28 anni.

Verso le 12.50, la giovane stava pedalando in sella alla sua 'fedele' due ruote, quando – per cause ancora da accertare – è stata investita ed è caduta rovinosamente sull'asfalto. La paura è stata tanta, ma per fortuna la 28enne se l'è cavata con lievi ferite.

Per i soccorsi è stata inviata in codice giallo un'ambulanza, che ha poi preso in cura la giovane, mentre i rilievi sono stati affidati agli agenti della Stradale. La viabilità è rimasta bloccata per oltre 50 minuti, in attesa che finissero le operazioni dei sanitari.