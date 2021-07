Ragazzo senza patente, folle fuga su un'auto a noleggio: si schianta in un fosso

Il giovane è stato processato per direttissima

Un 19enne è stato arrestato dalla Locale di Roncadelle, e già condannato per direttissima a due anni e mezzo, dopo essere scappato da un posto di blocco ed essersi schiantato in un fosso con un suv preso a noleggio; era persino senza patente, in possesso del solo foglio rosa.

Il fatto risale alle 11.30 di giovedì. La fuga è iniziata davanti alla banca Bper in Via Martiri della Libertà, continuando poi sulla Provinciale 235 in direzione di Torbole Casaglia. Un inseguimento spericolato, dovuto alle manovre del ragazzo, che cercava di seminare i poliziotti procedendo a zigzag tra le auto. La folle corsa si è quindi conclusa fuori strada, nella zona industriale di Torbole. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma a quel punto le manette sono state inevitabili.