Schianto tra due auto all'incrocio: traffico in tilt sulla Provinciale

Verso le 9 di ieri, martedì 7 marzo, un incidente stradale ha paralizzato (per oltre un'ora) la Strada provinciale 235 a Roncadelle.

Stando a quanto ricostruito dalla Locale, un tamponamento ha coinvolto due utilitarie che viaggiavano in direzione Brescia: lo schianto è avvenuto allo scattare del semaforo giallo, all'incrocio con via Castello.



Al volante c'erano due trentenni, residenti a Rodengo Saiano e a Torbole Casaglia: nessuno dei due è rimasto ferito in modo grave, fortunatamente; si segnala un solo ricovero in codice giallo al Sant'Anna di Brescia, dopo l'intervento di un'ambulanza del SARC di Roncadelle. Significativi, invece, i disagi per il traffico, gestito dai poliziotti intervenuti anche per i rilievi.