Ragazzina travolta da un camion in manovra: è grave in ospedale

Investita da un camion, ha riportato gravi traumi al bacino e agli arti inferiori ed è stata ricoverata in codice rosso. Vittima dell'incidente, avvenuto verso le 8.20 di oggi (venerdì 12 luglio) a Romano di Lombardia, è una ragazzina di 17 anni.

L'adolescente è stata stabilizzata sul posto e poi trasferita d'urgenza in ospedale a bordo di un'eliambulanza. Per lei, come detto, gravi traumi da schiacciamento ma non avrebbe mai perso conoscenza e non sarebbe in imminente pericolo di vita.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, che si sono occupati dei rilievi, la 17enne avrebbe attraversato via Duca D'Aosta, nei pressi di un cantiere per la posa del teleriscaldamento. Un mezzo pesante l'ha travolta proprio mentre usciva dalla zona, recintata, riservata agli addetti ai lavori. Il camion procedeva a bassa velocità, per fortuna.