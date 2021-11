Terribile schianto auto-camion: feriti estratti dalle lamiere

Un incidente dalla dinamica spaventosa: questa mattina, un’auto e un camion si sono scontrati lungo la Sp101 a Romano di Lombardia

Erano circa le 6.40: il veicolo stava percorrendo la Provinciale che conduce a Pontoglio, quando – in prossimità di una rotonda – si è schiantato contro un camion che trasportava liquami.



Dopo il terribile impatto, l’auto ha terminato la sua corsa contro un guardrail. Sul posto sono intervenute due ambulanze, insieme ai vigili del fuoco di Romano. Due i feriti, uno dei quali è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi e a bonificare l’area.