Travolta da un'auto, resta incastrata tra la moto e il paraurti. È successo mercoledì pomeriggio in Via Rondinera a Rogno, paese bergamasco appena sopra Pian Camuno: intorno alle 16.30 una Mercedes si stava immettendo sulla strada principale, uscendo da un parcheggio, proprio mentre transitava la moto, guidata da una donna.

L'incidente

La conducente avrebbe provato a frenare, scivolando sull'asfalto e trascinandosi per diversi metri: è così finita con la due ruote sotto la macchina, rimanendo incastrata. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi: liberata non senza fatica, è sempre rimasta cosciente ed è stata trasferita in ospedale da un'ambulanza della Croce Blu di Lovere. Sul posto anche i carabinieri, a cui sono stati affidati i rilievi del caso.